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    10:50, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Воспитатель детсада обманом оформила кредиты на коллегу в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане воспитатель детсада обманом оформила онлайн-кредиты на свою коллегу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

    «В ходе расследования установлено, что 26-летняя девушка 4 раза оформила займы в микрокредитных организациях на имя своей коллеги, при оформлении указывая ее номер банковской карты. Чтобы заполучить денежные средства, она, ссылаясь на блокировку своей карты, просила жертву указать номер карты для перевода и обналичить денежные средства. Ничего не подозревая, коллега снимала с карты наличные, оформленные в кредит, и отдавала мошеннице. Установлено, что подозреваемая заранее спланировала преступление. При встрече, она с мобильного телефона женщины получила доступ к фотографиям удостоверения личности и банковских счетов. Впоследствии, используя чужие данные, оформила онлайн-кредиты», - рассказали в полиции.

    В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Как отметили в полиции, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.


    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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