Воспитатель детсада обманом оформила кредиты на коллегу в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане воспитатель детсада обманом оформила онлайн-кредиты на свою коллегу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

«В ходе расследования установлено, что 26-летняя девушка 4 раза оформила займы в микрокредитных организациях на имя своей коллеги, при оформлении указывая ее номер банковской карты. Чтобы заполучить денежные средства, она, ссылаясь на блокировку своей карты, просила жертву указать номер карты для перевода и обналичить денежные средства. Ничего не подозревая, коллега снимала с карты наличные, оформленные в кредит, и отдавала мошеннице. Установлено, что подозреваемая заранее спланировала преступление. При встрече, она с мобильного телефона женщины получила доступ к фотографиям удостоверения личности и банковских счетов. Впоследствии, используя чужие данные, оформила онлайн-кредиты», - рассказали в полиции.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Как отметили в полиции, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.