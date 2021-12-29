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Воспитанников детского дома поздравили сладкими подарками в Нур-Султане

29 Декабря 2021 22:43
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Воспитанников детского дома поздравили сладкими подарками в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице воспитанникам детского дома раздали новогодние сладкие подарки. Акция «Бақытты балалық шақ» столичного филиала РОО «детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас Сарбаз» прошла при поддержке Управления по вопросам молодёжной политики акимата города Нур-Султана и Национального военно-патриотического центра ВС РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

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«Доброта в наших сердцах, всегда ведет нас к великим делам. С учетом того, что детей нужно беречь и дарить праздничное настроение, РОО детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас Сарбаз» филиала города Нур-Султана совместно с Дедом Морозом и Снегурочкой подарили воспитанникам детского дома новогодние подарки. В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны и акимата города Нур-Султана», - рассказал руководитель отдела по вопросам молодежной политики города Нур-Султан Акулан Тастемир.

Председатель столичного филиала РОО «детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас Сарбаз» Асхат Налшыбек говорит, что воспитание молодёжи - всегда очень важный вопрос.

«Казахский народ стремился воспитать в будущем поколении добрые качества, которые передаются по наследству от отца к ребенку. Дед рассказывал внуку о том, как, куда переезжать, где пить воду, о семи дедах, о героических подвигах героев страны, о воспитании, которое делает человека хорошим. Важность такого воспитания молодого поколения рано осознавалась казахским народом. В связи с этим, сегодня мы поздравили 61 ребёнка детского дома с наступающим Новым годом и подарили хорошее настроение», - отметил он.


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#Нур-Султан   #Общество   #Новый год  
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