Воспитанников детского дома поздравили с Новым годом карагандинские спасатели

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области поздравил с наступающим Новым годом воспитанников детского дома для детей с ограниченными возможностями в развитии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В гости к воспитанникам детского дома пожарные и спасатели пришли в полном боевом обмундировании. Они рассказали ребятам о своей профессии, продемонстрировали снаряжение и провели мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшему.

Дети примеряли спасательное обмундирование, отвечали на вопросы о безопасности и сами живо интересовались работой этих сильных и мужественных людей. Самые активные получили сувениры.

























Главным сюрпризом для детей стали книги, которые департамент по ЧС передал в фонд библиотеки детского дома. Не обошлось и без сладких подарков.

«Новый год – праздник волшебства. В это время дети ждут чуда и верят в сказочное счастье. В наших силах подарить часть своей любви детям, воспитывающимся в детских домах, сделать главный праздник года еще счастливее и добрее», – отмечают спасатели.



