Воспитанников детского дома обучат основам программирования в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Волонтеры клуба «Мост Добра» будут обучать основам программирования воспитанников детского дома в Караганде. Первое занятие прошло в субботу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инициатором социального проекта по обучению воспитанников детского дома программированию стала ученица 12-го класса Томирис Мадиева.

Она получила грант на осуществление своего проекта от ZHAS PROJECT – 2022.

Девушка приобрела необходимое оборудование, вместе с волонтерами школьного клуба разработала план обучения.

Педагогами и волонтерами клуба «Мост Добра» Назарбаев Интеллектуальной школы начата работа по реализации социального проекта для воспитанников с ограниченными возможностями в развитии детского дома Караганды. Недавно волонтеры из числа учащихся 9-11 классов под руководством учителей информатики Айгерим Абдикашевой, Людмилы Устиновой и руководителя клуба Гульнары Сеитовой провели организационно-информационную встречу. Они ознакомили ребят из детдома с планом и содержанием курса, рассказали о графике занятий, делении на группы, ответили на вопросы.

Также волонтеры провели тренинги, направленные на сплочение детей, чтобы они ближе узнали друг друга, рассказали о своих увлечениях и интересах, поделились мечтами и планами на будущее.

«Благодаря проекту волонтеры получат опыт преподавания по методу Peer to Peer, приобретут и социальный опыт в реальных действиях, будут развиваться как личности с активной жизненной позицией», – отметила руководитель клуба волонтеров Гульнара Сеитова.