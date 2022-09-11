Воспитанников деревни семейного типа в Атырау приучают к труду

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау детей-сирот, воспитывающихся в деревне семейного типа, с ранних лет приучают к труду. Они выращивают кроликов и кур, есть мастерская для девочек «Бақыт», свой салон красоты, столярная мастерская, а теперь у ребят появилась и теплица, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В областной детской деревне семейного типа и доме юношества сегодня проживают 55 детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет. Руководством организации реализуются шесть проектов, направленных на привлечение детей к посильной трудовой деятельности. В деревне занимаются разведением кроликов и кур, есть мастерская для девочек «Бақыт», свой салон красоты, столярная мастерская. А теперь у воспитанников появилась и теплица.

«Разведением кроликов мы занимаемся на протяжении 10 лет. В этом году при помощи попечительного совета завели кур, сейчас у нас шесть несушек и 18 средних цыплят. С 2014 года у нас работает мастерская для девочек, теперь хотим расширить ее и закупить профессиональные швейные машины. Есть салон красоты, где дети обучаются парикмахерскому делу и маникюру. На очереди – открытие столярной мастерской: нужно докупить туда оборудование и мы ее откроем. Теперь благодаря Совету деловых женщин у нас есть собственная сезонная теплица. Здесь два раза в год мы сможем выращивать овощи. Все эти проекты очень значимы для нас, так как посредством них у детей идет приобщение к труду. Благодаря теплице они смогут самостоятельно сажать и выращивать овощи и зелень», - рассказала директор областной детской деревни семейного типа и дома юношества Гульсара Ботатаева.

Инициатива строительства теплицы была принадлежит Совету деловых женщин, реализовать ее решили в рамках Года детей в Казахстане. Стоимость проекта составила около 2 млн тенге. К строительству теплицы подключились и спонсоры.

«Раз это деревня, здесь должны быть живность и свой собственный огород. Кролики и куры у них уже есть, нужна была теплица. Мы, как предприниматели, надеемся, что дети, выросшие в этой деревне, будут трудолюбивыми и в дальнейшем внесут свой вклад в экономику страны. Они же с малых лет будут приучены к труду, работе на земле и ведению бизнеса», - говорит председатель Совета деловых женщин Палаты предпринимателей Атырауской области Гульжан Мухатаева.

В настоящее время в деревне идет строительство летнего водопровода, чтобы у ребят не было проблем с поливом.