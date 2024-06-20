РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:31, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Воспитанники «Жас бүркіт» Нацгвардии победили в конкурсе «Айбын»

    Воспитанники «Жас бүркіт» Нацгвардии победили в конкурсе «Айбын»
    Фото: пресс-служба Нацгвардии

    В Алматы стартовал X Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын». В традиционном сборе принимают участие 750 молодых патриотов в возрасте от 14 до 17 лет из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана, передает агентство Kazinform.

    Военно-патриотический сбор приурочен к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, Халық қаһарманы, первого министра обороны независимого Казахстана, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

    Воспитанники «Жас бүркіт» Нацгвардии победили в конкурсе «Айбын»
    Фото: пресс-служба Нацгвардии

    На открытии военно-патриотических игр послание Президента страны Касым-Жомарта Токаева юным патриотам зачитал Секретарь Совета Безопасности Гизат Нурдаулетов. В нем отмечается, что порядок и ответственность на военной службе, взаимопомощь и сплоченность являются залогом возможности достижения высоких результатов.

    Воспитанники «Жас бүркіт» Нацгвардии победили в конкурсе «Айбын»
    Фото: пресс-служба Нацгвардии

    На торжественном открытии сбора также присутствовали министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков, командующий региональным командованием Национальной гвардии «Оңтүстік» генерал-майор Талапкер Амреев и его заместитель по воспитательной и социально-правовой работе полковник Ниязтай Алкешев, дочь народного героя – Айсулу Нурмагамбетова, а также иностранные гости, представители и воспитанники военно-патриотических клубов и учебных заведений.

    Воспитанники «Жас бүркіт» Нацгвардии победили в конкурсе «Айбын»
    Фото: пресс-служба Нацгвардии

    – Развитие и процветание страны, ее перспективы напрямую зависят от подрастающего поколения. Глава государства в прошлом году на Всеармейском совещании заявил, что «Жас сарбаз» нужно поднять на национальный уровень. Уверен, что если таких мероприятий будет много, то в будущем число патриотов нашей страны увеличится, – говорит генерал-майор Талапкер Амреев.

    Первый день сбора прошел в учебно-тренировочном центре «Али», где военно-патриотический клуб «Жас бүркіт» воинской части 6654 (поселок Каракемер Алматинской области) Национальной гвардии РК стал победителем сразу в двух номинациях.

    Воспитанники «Жас бүркіт» Нацгвардии победили в конкурсе «Айбын»
    Фото: пресс-служба Нацгвардии

    Патриотический класс школы им. М. Ломоносова поселка Каракемер под руководством гвардейцев был признан лучшим и занял І место в соревнованиях по полной разборке и сборке автомата АК-74, а также национального вида спорта «Асық ату».

    Военно-патриотические классы клуба «Жас бүркіт», созданные по инициативе Национальной гвардии, совместно с воинскими частями во всех регионах страны плодотворно работают в направлении молодежной политики.

     

     

    Теги:
    Сагадат Нурмагамбетов Нацгвардия Патриотизм Молодежь
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!