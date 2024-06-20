Воспитанники «Жас бүркіт» Нацгвардии победили в конкурсе «Айбын»

В Алматы стартовал X Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын». В традиционном сборе принимают участие 750 молодых патриотов в возрасте от 14 до 17 лет из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана, передает агентство Kazinform.

Военно-патриотический сбор приурочен к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, Халық қаһарманы, первого министра обороны независимого Казахстана, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

Фото: пресс-служба Нацгвардии

На открытии военно-патриотических игр послание Президента страны Касым-Жомарта Токаева юным патриотам зачитал Секретарь Совета Безопасности Гизат Нурдаулетов. В нем отмечается, что порядок и ответственность на военной службе, взаимопомощь и сплоченность являются залогом возможности достижения высоких результатов.

Фото: пресс-служба Нацгвардии

На торжественном открытии сбора также присутствовали министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков, командующий региональным командованием Национальной гвардии «Оңтүстік» генерал-майор Талапкер Амреев и его заместитель по воспитательной и социально-правовой работе полковник Ниязтай Алкешев, дочь народного героя – Айсулу Нурмагамбетова, а также иностранные гости, представители и воспитанники военно-патриотических клубов и учебных заведений.

Фото: пресс-служба Нацгвардии

– Развитие и процветание страны, ее перспективы напрямую зависят от подрастающего поколения. Глава государства в прошлом году на Всеармейском совещании заявил, что «Жас сарбаз» нужно поднять на национальный уровень. Уверен, что если таких мероприятий будет много, то в будущем число патриотов нашей страны увеличится, – говорит генерал-майор Талапкер Амреев.

Первый день сбора прошел в учебно-тренировочном центре «Али», где военно-патриотический клуб «Жас бүркіт» воинской части 6654 (поселок Каракемер Алматинской области) Национальной гвардии РК стал победителем сразу в двух номинациях.

Фото: пресс-служба Нацгвардии

Патриотический класс школы им. М. Ломоносова поселка Каракемер под руководством гвардейцев был признан лучшим и занял І место в соревнованиях по полной разборке и сборке автомата АК-74, а также национального вида спорта «Асық ату».

Военно-патриотические классы клуба «Жас бүркіт», созданные по инициативе Национальной гвардии, совместно с воинскими частями во всех регионах страны плодотворно работают в направлении молодежной политики.