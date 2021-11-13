Воспитанники спортинтерната устроили дедовщину ученикам младших классов в Степногорске

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области возбуждены уголовные дела по инциденту, имевшему место в степногорском спортивном интернате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На днях на канале Step News появилось видео, запечатлевшее дедовщину в ОСШИКОР города Степногорска. На записи видно, как старшеклассники издеваются над несколькими учениками.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, по факту нанесения телесных повреждений в степногорской школе-интернете начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 141 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей» и ч. 2 ст. 194 УК РК «Вымогательство».

«Предварительно установлено, что 21 октября 2021 года воспитанники Областной специализированной школы-интерната для одаренных в спорте детей, трое несовершеннолетних учащихся 8 класса, на фоне ранее имевшихся личных неприязненных отношений нанесли телесные повреждения двум учащимся 7 класса и сняли это на телефон», - пояснили в ведомстве.

В настоящее время, как уточнили полицейские, назначена судебно-медицинская экспертиза, ведётся следствие.

Между тем, в пресс-службе управления физической культуры и спорта сообщили, что по факту произошедшего в стенах ОСШИКОР злостного нарушения дисциплины проведено служебное расследование администрацией школы-интерната.

«Виновные учащиеся-спортсмены отчислены из школы-интерната. К сотрудникам, допустившим совершение данного инцидента, администрацией школы были применены меры административного взыскания. Дополнительно сообщаем, что после изучения всех материалов будет проведена проверка со стороны управления физической культуры и спорта Акмолинской области и виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством РК», - резюмировали в ведомстве.