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Воспитанники Казахской национальной академии хореографии выступят в Алматы

28 Февраля 2020 23:00
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Воспитанники Казахской национальной академии хореографии выступят в Алматы

НУР-СУЛТАН. К АЗИНФОРМ - 2 марта в 19:00 в Государственном академическом театре оперы и балета имени Абая при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан пройдет концерт воспитанников Казахской национальной академии хореографии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

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«В эти первые дни весны уже стало доброй традицией проведение концерта наших юных артистов перед искушенной и взыскательной алматинской публикой. Этот концерт приурочен к 175-юбилею великого казахского поэта-просветителя Абая, чье имя с гордостью носит наш старейший академический театр.

Казахская национальная академия хореографии под руководством народной артистки России, лауреата Государственной премии РФ Алтынай Асылмуратовой представляет вниманию жителей и гостей города Алматы концертную программу с участием талантливых и одаренных детей со всех уголков нашей необъятной страны», - говорится в сообщении.

Концертная программа будет насыщенной. Она включает в себя хореографические номера, признанные жемчужинами мирового классического балета, и современные постановки казахстанских и зарубежных хореографов.

Учащиеся академии исполнят такие постановки, как фрагмент из балета «Дон Кихот», танец с саблями из балета «Гаянэ», трио из балета «Фея кукол», вариации из балетов «Корсар», «Спящая красавица», «Коппелия» и многое другое.


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Ключевые слова: Алматы, Курултай,
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