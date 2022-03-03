Воспитанники детской деревни укрепляют навыки социального предпринимательства

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В 2009 году в селе Кенжеколь Павлодарской области была создана детская деревня семейного типа. С первых дней ее возглавляет Айжан Шамгалиева – женщина с большим сердцем, которая стала опекуном для 70 мальчиков и девочек. Она поддерживает и создает все условия для социализации сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, передает МИА «Казинформ».

По её инициативе прошлой осенью коллектив и воспитанники детской деревни решили поучаствовать в проекте Samgau (Upshift), программа по укреплению навыков социального предпринимательства среди подростков и молодежи, реализуемая при поддержке ЮНИСЕФ и Министерства труда и социальной защиты населения РК. Она сочетает в себе проведение онлайн-тренингов и практических семинаров с использованием передовых методов экспериментального обучения.

По словам специалистов, подобные занятия позволяют детям и подросткам восполнить потребность в получении новых знаний и раскрыть свой внутренний потенциал.

В рамках проекта Samgau (Upshift) молодые люди учатся принимать решения, ставить цели, управлять временем, а также развивают коммуникативные и лидерские способности. Обучением было охвачено 40 воспитанников детской деревни в возрасте от 10 до 17 лет.

Первым этапом программы стал семидневный курс для подготовки региональных тренеров неформального образования. Его прошла и музыкальный руководитель Елена Потанина. Она преподает вокал, пишет сценарии к мероприятиям, занимается театральными постановками.

«Мы, взрослые, проводим много времени рядом с детьми, становимся частью их жизни, и, конечно же, мы хотим видеть в наших воспитанниках достойных, успешных граждан нашей страны. Республиканский проект - это возможность поэкспериментировать в реальном формате, развить навыки социализации, а это одна из главных задач в воспитании детей, ведь им предстоит определиться с жизненной позиции, выбирать профессию. Проект Samgau (Upshift) отличная стартовая площадка. Отмечу, что на базе нашей детской деревни функционируют 23 кружка: швейная мастерская, ИЗО-студия, парикмахерская, кулинария, хореография, столярная мастерская, прикладное искусство и многое другое. То есть, у детей есть определенный багаж знаний в той или иной сфере, и над развитием этих навыков нужно было поработать. Тренинги стали и для ребят и для меня отличным драйвом для развития креативного мышления. Наши воспитанники оказались отличными выдумщиками, а креативности и нестандартных решений у них можно занимать с лихвой», - рассказала Елена Потанина.

В рамках онлайн-курса был проведен буткамп - семинар по разработке социальных инноваций. Участники занимались по методу: от проблемного вопроса – к применению инновационного решения.

По словам Елены Потаниной, ребята разработали бизнес-планы, исходя из своих увлечений и умений, освоенных на кружковой работе в детской деревне, обозначили цели и предложили пути реализации идей. Всего было пять групп. Каждая из них защищала свои проекты. Детьми были выдвинуты инициативы по созданию ИЗО-студии, теплицы, кулинарии, волонтерского объединения и швейной мастерской.

«Наш проект – швейная мастерская «Портняжка». Мы хотим открыть производство спецодежды и кухонного текстиля. Шить медицинские маски на заказ, фартуки, косынки, прихватки, скатерти, салфетки. Мы посчитали выручку, расходы, и сколько нужно первоначальных вложений. Для стартапа нам необходимо 370 тысяч тенге. Наше оборудование – это две швейные машины, манекены, раскройный стол, гладильная доска. Есть и примерочная. Защита прошла отлично, нашу идею похвалили. Участвовать в буткампе нам было очень интересно», - поделилась впечатлениями воспитанница детской деревни Амина Кривцова

Кстати, победителям буткампа выделят гранты - по двести двадцать тысяч тенге на пилотирование проектов в течение трех месяцев, а это значит, лучшие идеи юных предпринимателей смогут воплотиться в жизнь.

* Мнения, выраженные в данном материале, принадлежат авторам и необязательно отражают официальные точки зрения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Представительства ЮНИСЕФ Казахстане.

* Фото предоставлены руководством Детской деревни.