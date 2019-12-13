Воспитанники детского дома вступили в строй кадетского движения в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Воспитанники детского дома вступили в строй кадетского движения в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках реализации плановых мероприятий программной статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, а также подведения итогов Года молодежи, в детском доме «Құлыншақ» состоялось трехдневное праздничное мероприятие.

Первый день начался с презентации истории карагандинской полиции в музее ДП. Здесь представлены фотографии, книги и другие свидетельства, рассказывающие о работе стражей порядка.





Воспитанники детского дома смогли посетить и новый Историко-культурный центр Первого Президента РК в городе Темиртау. Музей, где представлены различные экспозиции, связанные с деятельностью Елбасы, вызвал неподдельный интерес у детей.

На следующий день дети посетили Музей памяти жертв политических репрессий поселка Долинка. В ходе экскурсии они познакомились с историей Карлага и получили ответы на вопросы. Также они были приглашены в Шахтинский ОП, в котором недавно открылся новый музей. Начальник отдела полиции полковник полиции Нурсултан Мукашев вручил детям подарки и сладости.

Итогом мероприятий стало торжественное принятие присяги воспитанниками детского дома «Құлыншақ» в спорткомплексе Карагандинского экономического университета. В церемонии принятия присяги новоиспеченными кадетами приняли участие кадетские классы из 6 среднеобразовательных школ Караганды.





«Сегодня для вас знаменательный день. Сегодня вы по праву вступили в строй многочисленного кадетского движения. Есть такая профессия – защищать свою Родину, охранять покой и благополучие граждан. Вступая в ряды кадетов, вы выбираете для себя путь, связанный с этим трудным, но благородным делом. Но чтобы стать настоящими защитниками Отечества, вы должны хорошо учиться в школе, уважать старших, защищать младших. Стремитесь всегда быть честными и справедливыми и не допускать ни малейшего нарушения закона», - сказал заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области по





лковник полиции Каиркен Алиев.

На мероприятии с показательными номерами выступили приглашенные кадетские классы, свои боевые навыки продемонстрировали бойцы СОБРа, прозвучали авторские песни вокального ансамбля «Нұр-Орда».

В завершении все кадеты прошли строевым маршем перед зрителями под сопровождение духового военного оркестра.



















