РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:44, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Воспитанники детсада соревнуются в робототехнике в Павлодаре

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В павлодарском детсаду № 29 прошёл городском чемпионате по робототехнике «ROBOSATURN - 2021», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В открытом городском чемпионате по робототехнике «ROBOSATURN - 2021» Павлодара приняли участие 5 воспитанников предшкольных групп яслей-сада № 29 - образовательно-развивающего центра «Мерей». Организатором чемпионата является Федерация развития робототехники «SATURN» Павлодара», - рассказали в отделе образования Павлодара.

    В первом туре этого соревнования участники продемонстрировали своё пространственное мышление, умение на время собрать лабиринт для робота-мыши по заданной схеме. А во втором туре они составили алгоритм движения, то есть программировали робота-мышь на прохождение от старта до финиша. По итогам соревнования Али Сапаров (5 лет) занял II место, награждён дипломом и медалью. Руководитель участников соревнования - Фархад Алиятович Жаксыбаев, учитель по робототехнике яслей-сада.

    «Наше дошкольное учреждение в 2018 году получило статус образовательно-развивающего центра. Приоритетным направлением является внедрение STEM-технологий в дошкольное образование, - рассказала руководитель яслей-сада Ольга Рысай. - Направление работы по техническому конструированию, робототехнике являются приоритетным направлением деятельности садика».

    Для организации учебной работы по вариативному компоненту раздела робототехники в 2021 году ясли-сад приобрели учебно-методический комплект «Соревновательная алгоритмика мышонка». В этом году АО «Казахстанский электролизный завод» оказал помощь в покупке оборудования учебно-методического комплекса по робототехнике «Алгоритмика Ботлика», «Забавная алгоритмика», «Алгоритмика пчёлки», «Звёздный путь» (без роботов), «Соревновательная алгоритмика пчёлки», «Botley» программируемый, набор «Программирование с КУБО», дополнительный набор пластинок «Программирование с КУБО».


    Фото отдела образования г. Павлодара.


    Теги:
    Образование Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:09
    Предотвратить разрушение городища Туймекент в Жамбылской области призывает эксперт
    Сегодня, 14:56
    Вторая ракетка Казахстана сотворила сенсацию на турнире в Пекине
    Сегодня, 14:42
    Планово-предупредительные работы начались на АНПЗ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!