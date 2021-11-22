Воспитанники детсада соревнуются в робототехнике в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В павлодарском детсаду № 29 прошёл городском чемпионате по робототехнике «ROBOSATURN - 2021», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В открытом городском чемпионате по робототехнике «ROBOSATURN - 2021» Павлодара приняли участие 5 воспитанников предшкольных групп яслей-сада № 29 - образовательно-развивающего центра «Мерей». Организатором чемпионата является Федерация развития робототехники «SATURN» Павлодара», - рассказали в отделе образования Павлодара.

В первом туре этого соревнования участники продемонстрировали своё пространственное мышление, умение на время собрать лабиринт для робота-мыши по заданной схеме. А во втором туре они составили алгоритм движения, то есть программировали робота-мышь на прохождение от старта до финиша. По итогам соревнования Али Сапаров (5 лет) занял II место, награждён дипломом и медалью. Руководитель участников соревнования - Фархад Алиятович Жаксыбаев, учитель по робототехнике яслей-сада.

«Наше дошкольное учреждение в 2018 году получило статус образовательно-развивающего центра. Приоритетным направлением является внедрение STEM-технологий в дошкольное образование, - рассказала руководитель яслей-сада Ольга Рысай. - Направление работы по техническому конструированию, робототехнике являются приоритетным направлением деятельности садика».

Для организации учебной работы по вариативному компоненту раздела робототехники в 2021 году ясли-сад приобрели учебно-методический комплект «Соревновательная алгоритмика мышонка». В этом году АО «Казахстанский электролизный завод» оказал помощь в покупке оборудования учебно-методического комплекса по робототехнике «Алгоритмика Ботлика», «Забавная алгоритмика», «Алгоритмика пчёлки», «Звёздный путь» (без роботов), «Соревновательная алгоритмика пчёлки», «Botley» программируемый, набор «Программирование с КУБО», дополнительный набор пластинок «Программирование с КУБО».

Фото отдела образования г. Павлодара.