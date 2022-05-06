6 Мая 2022 07:39

Воспитанникам футбольного центра Тараза подарили 100 мячей

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сотню новеньких мячей вручили юным таразским футболистам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе ФК «Тараз», сегодня ребятам футбольного центра спонсоры клуба подарили 100 штук мячей. «Эта отечественная компания ранее сделала шикарный подарок всем воспитанникам центра в виде новых комплектов игровых форм. И вот теперь, после экипировки, решается проблема с важнейшим инвентарем», - сообщили в ведомстве.

На торжественной церемонии вручения мячей тренеры центра отметили, что не ожидали такого количества мячей. Ведь ранее для футбольного центра закупалось ограниченное количество инвентаря, и его приходилось делить между группами. Теперь же тренеры не будут испытывать проблем.

«Мы все понимаем, что каждый из ребят должен проводить больше тренировок именно с мячом. И чем больше их у нас будет, тем быстрее они будут прибавлять в мастерстве. Другой немаловажный момент – исчезает проблема с обеспечением инвентарем во время выездных туров. Надеюсь, наши дети вырастут в больших мастеров, а мы продолжим создавать им все условия для роста», - отмечает директор клуба Жандос Ахметов.

Как отметили в пресс-службе ФК «Тараз», в этом году ребятам футбольного центра предстоят выездные и домашние туры в рамках первенства республики, и достаточное количество мячей им просто необходимо. «Безусловно, это положительно повлияет на тренировочный процесс, так что мы вправе ждать от ребят новых достижений», - считают в ФК «Тараз».

Накануне в Жамбылской области побывал глава Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) Рохус Шох, который подчеркнул огромный потенциал развития жамбылского футбола. А после ознакомления с условиями, созданными для воспитанников футбольного центра, заявил, что для жамбылских юных футболистов созданы лучшие условия, в сравнении с другими регионами. Руководитель Лиги высоко отметил хорошие условия, в которых занимаются ребята из футбольного центра «Тараз», созданную для них достойную инфраструктуру. «Что касается развития футбола в Жамбылской области, то здесь существует прекрасный фундамент, заложенный мастерами тренерского цеха. И регион имеет прекрасные возможности для подготовки квалифицированных футболистов», - заявил глава Лиги Рохус Шох.