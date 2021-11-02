Воспитанникам детского дома вручили спортивный инвентарь и зимнюю одежду в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы воспитанникам детского дома раздали спортивный инвентарь и комплекты зимней одежды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония вручения подарков воспитанникам детского дома «Жанұя», прошла в рамках 30-летия Независимости РК.

Спортивный клуб при поддержке акимата Алматы на бесплатной основе тренирует воспитанников детского дома «Жанұя» по джиу-джитсу и грэпплингу.

Дети начали тренироваться два месяца назад, но некоторые из них уже стали призерами турнира среди новичков.

Заместитель акима города Ержан Бабакумаров положительно отметил увлечение детей спортом и пожелал успехов в соревнованиях. Всего свыше 20 воспитанников детского дома «Жанұя» получили в подарок кимоно для занятия джиу-джитсу и полные комплекты теплой одежды.

«В клубе тренируются более 200 спортсменов. При клубе мы открыли общественный фонд «Бақытты болашақ», в рамках которого проводим бесплатные занятия для детей из социально уязвимых слоев населения, благотворительные акции. При поддержке акимата города Алматы, а также благодаря меценатам сегодня 20 детям из детского дома «Жанұя» дарим зимнюю верхнюю одежду и кимоно для занятий. Наша цель сделать из наших воспитанников чемпионов мира», - отметил боец смешанных единоборств, главный тренер клуба Sagadat Batyr Нурсултан Орынбасаров.

Следует отметить, что в Алматы ведется комплексная работа по расширению охвата населения спортом. На сегодня свыше 243 тысяч детей в возрасте от 4 до 17 лет занимаются спортом.

В мегаполисе функционируют 3400 объектов различной формы собственности. Функционируют 100 досуговых центров, где на бесплатной основе доступны 36 спортивных секций и кружки с охватом более 8 тысяч человек. В целях расширения охвата детей бесплатными спортивными секциями активно применяется механизм подушевого финансирования.

Государственный спортивный заказ на бесплатные секции для детей от 4 до 18 лет реализуется по 71 виду спорта. В специализированных социальных учреждениях также ведется работа по созданию условий для занятия спортом.