Воспитанник усть-каменогорского хоккея стал главным тренером «Локомотива»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ярославский «Локомотив» официально объявил об отставке Андрея Скабелки с поста главного тренера команды, его сменит уроженец Казахстана Игорь Никитин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Хоккейный клуб «Локомотив« сообщает об изменениях в тренерском штабе. Команду покидает главный тренер Андрей Владимирович Скабелка. Клуб благодарит Андрея Скабелку за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры.

Новым главным тренером назначен Игорь Валерьевич Никитин.

На игре игре «Локомотив» - «Салават Юлаев» 25 сентября 2021 года исполняющим обязанности главного тренера будет старший тренер Дмитрий Сергеевич Юшкевич», — говорится в заявлении.





