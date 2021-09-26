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    19:19, 25 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Воспитанник усть-каменогорского хоккея стал главным тренером «Локомотива»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ярославский «Локомотив» официально объявил об отставке Андрея Скабелки с поста главного тренера команды, его сменит уроженец Казахстана Игорь Никитин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Хоккейный клуб «Локомотив« сообщает об изменениях в тренерском штабе. Команду покидает главный тренер Андрей Владимирович Скабелка. Клуб благодарит Андрея Скабелку за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры.

    Новым главным тренером назначен Игорь Валерьевич Никитин.

    На игре игре «Локомотив» - «Салават Юлаев» 25 сентября 2021 года исполняющим обязанности главного тренера будет старший тренер Дмитрий Сергеевич Юшкевич», — говорится в заявлении.




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