Воспитанник «Астаны» Алдаир Адилов открыл счет голам за клуб «Энергетик-БГУ»

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский полузащитник Алдаир Адилов записал на свой счет взятие ворот в матче резервных команд чемпионата Беларуси. Его «Энергетик-БГУ»-2 обыграл на выезде «Белшину» со счетом 1:3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram спортивного журналиста Айдына Кожахмета.

Алдаир вышел на поле на 53-й минуте и забил за 6 минут до конца основного времени матча.

«Кстати, в составе «Белшины»-2 20 минут на поле провел воспитанник «Кайрата» Савелий Глазунов. Но результативными действиями ему отметиться не удалось», - рассказал Айдын Кожахмет.

Напомним, 18-летний казахстанец Алдаир Адилов в сентябре 2020 года подписал контракт с клубом высшего дивизиона Беларуси «Энергетик-БГУ».