Воспитанницы Дома жырау Кызылординской области победили на фестивале в Азербайджане

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Воспитанницы Дома жырау Кармакшинского района Кызылординской области заняли первое место на фестивале «Мугам» в Азербайджане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На фестивале, в котором приняли участие молодые артисты из 16 стран, Тогжан Бакытова и Дильназ Ташмухаммед стали победительницами. Воспитанники Дома жырау в Кармакшы с успехом выступают на конкурсах в Казахстане, в Узбекистане, Китае России.

В Кызылординской области уделяется особое внимание древнему искусству жырау. Дом жырау в поселке Жосалы, административном центре Кармакшинского района, был открыт в 2006 году. Ему присвоено имя Кошенея Рустамбекова, который в свое время внес большой вклад в пропаганду этого искусства. Позднее Дом жырау был оформлен как организация, стал местом обучения молодежи. Здесь работает шесть кружков. Из них пять – по линии жырау.

Дом жырау сегодня посещают более 100 молодых людей. Также имеются отделения Дома жырау в селах Турмагамбет, Комекбаев, Куандария, Акжар. В Доме жырау работает родной младший брат Кошенея – Бидас Рустембеков. Их воспитанники уже добиваются успехов на международном уровне. Преподаватели получают благодарственные письма и похвальные грамоты.