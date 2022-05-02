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Воскресный субботник провели казахстанцы в Баку
2 Мая 2022 11:03
Воскресный субботник провели казахстанцы в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ - 1 Мая в День единства народа Казахстана Посольство РК совместно с Ассоциацией казахстанцев в Азербайджане провело воскресный субботник на улице Абая города Баку, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Экологическая акция по защите природы и охране окружающей среды была приурочена ко Дню рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном.

Участники субботника совместно с сотрудниками хозяйственных организаций Бинагадинского района столицы Азербайджана подмели и убрали имеющийся мусор, побелили специальными средствами стволы деревьев, привели в порядок и навели чистоту на улице Абая. Также они договорились проводить подобные акции и в будущем.


Автор:
Корреспондент
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