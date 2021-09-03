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Воскресная бизнес-школа заработала в Сатпаеве

3 Сентября 2021 14:48
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Воскресная бизнес-школа заработала в Сатпаеве

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ – В Сатпаеве возобновила работу воскресная бизнес-школа. Её деятельность была приостановлена в прошлом году из-за пандемии. А сейчас объявили набор слушателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Это отличная стартовая площадка на пути к собственному делу. Пройти обучение могут молодые люди от 16 лет, безработные, многодетные мамы и начинающие предприниматели. Они получат знания, необходимые для открытия и ведения бизнеса», – сказала руководитель проекта Татьяна Хасанова.

Занятия будут проходить в онлайн- и офлайн-формате. Своим опытом поделятся действующие предприниматели. Обучение займёт пять недель.

В этом году в Сатпаеве на поддержку молодёжного предпринимательства выделено 20 млн тенге. Выпускники школы из числа молодёжи смогут принять участие в конкурсе на грант акима города.


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#Бизнес   #Карагандинская область   #Образование  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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