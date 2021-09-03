-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Воскресная бизнес-школа заработала в Сатпаеве
САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ – В Сатпаеве возобновила работу воскресная бизнес-школа. Её деятельность была приостановлена в прошлом году из-за пандемии. А сейчас объявили набор слушателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Это отличная стартовая площадка на пути к собственному делу. Пройти обучение могут молодые люди от 16 лет, безработные, многодетные мамы и начинающие предприниматели. Они получат знания, необходимые для открытия и ведения бизнеса», – сказала руководитель проекта Татьяна Хасанова.
Занятия будут проходить в онлайн- и офлайн-формате. Своим опытом поделятся действующие предприниматели. Обучение займёт пять недель.
В этом году в Сатпаеве на поддержку молодёжного предпринимательства выделено 20 млн тенге. Выпускники школы из числа молодёжи смогут принять участие в конкурсе на грант акима города.
- Какие проекты функционируют в Индустриальной зоне Костаная
- В Карагандинской области планируют запустить семь проектов обрабатывающей промышленности
- Молодой силач из Караганды стал чемпионом мира
- В каких случаях школы и вузы будут закрываться на карантин в столице
- Специалистов-вирусологов будут готовить в национальном вузе Казахстана
- Айдарбек Ходжаназаров: Главная задача - сделать бизнес-климат благоприятным
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана