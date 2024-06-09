Восхищаюсь Казахстаном - афганский студент об учебе и жизни в Астане

Даже в условиях политической турбулентности афганские студенты продолжают свое обучение в Казахстане с невероятным рвением и настойчивостью. Выпускник Назарбаев университета Хуссейн Ахмади преодолел тысячи километров в стремлении к знаниям. Теперь он магистр в области строительной и экологической инженерии. О студенческой жизни и планах на будущее он рассказал в беседе с корреспондентом агентства Kazinform.

Казахстан многие годы активно участвует в международном сотрудничестве в сфере высшего образования. Молодые люди со всего мира выбирают обучение в местных вузах в рамках стипендиальных программ и академической мобильности. Гостеприимная атмосфера и международное образовательное сообщество создают условия для студентов из разных стран, включая Афганистан. Так, в 2023-2024 учебном году через стипендиальную программу для иностранных граждан в Казахстане обучались 257 представителей из Афганистана, включая 184 в бакалавриате, 27 - в магистратуре, 4 - в докторантуре и 42 - на подготовительных курсах.

Мы оказались на церемонии вручения дипломов, где и поговорили с Хуссейном.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

- Я родился в отдаленной деревне провинции Бамиан в Афганистане. Мне повезло, что в одной из соседних деревень открылась начальная школа, когда мне было 7 лет. Ежедневно мне приходилось идти в школу пешком по два-два с половиной часа. Затем мы с семьей переехали в столицу – Кабул, где я окончил среднюю школу, - рассказывает Хуссейн.

После окончания средней школы предыдущее правительство Афганистана предоставило парню стипендию для обучения в Казахстане.

- В 2015 году я приехал в Казахстан и в течение года изучал казахский и русский языки. В 2020 году я получил степень бакалавра в Евразийском национальном университете. После окончания учебы вернулся в Афганистан и полтора года работал инженером-строителем. В процессе осознал необходимость получения степени магистра. Подал документы в несколько университетов и получил предложения от Хунаньского университета в Китае, Назарбаев университета и Флорентийского университета в Италии. В конечном счете выбрал Назарбаев университет из-за его качества образования, современной исследовательской базы и чувства общности, которое поддерживается нашими культурными связями с Казахстаном. Эти факторы заставили предпочесть его другим вариантам, - говорит Хуссейн.

Парень прожил в Казахстане около 7 лет. По его словам, он привык говорить по-английски, но знает базовые фразы на казахском и русском языках.

- Мне было нелегко изучать местные языки. Я помню, как в первый раз мой учитель казахского языка учил меня всему с помощью жестов, пока через два месяца мы не научились более-менее общаться устно. В кампусе я говорю по-английски, а когда выхожу за пределы кампуса, перехожу на казахский и русский, - говорит он.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Для многих студентов из Афганистана обучение в Казахстане становится не только шагом к карьерному росту, но и опытом культурного обмена, который меняет их взгляды и открывает новые горизонты. Они стремятся применить полученные знания на родине, чтобы содействовать прогрессу своего народа и страны.

- Я выбрал гражданское строительство, потому что это была уважаемая профессия, а рынок труда был лучше, чем в других областях. Несмотря на то, что сейчас гражданское строительство уступило свое место другим областям, я по-прежнему доволен своим решением. Плачевное состояние гражданской инфраструктуры в Афганистане подчеркивает острую потребность в специалистах, обладающих знаниями в области гражданского строительства. Поэтому я считаю, что мой выбор позволит мне внести существенный вклад в решение инфраструктурных проблем в Афганистане, - говорит Хуссейн.

Получив в руки заветный диплом, Хуссейн вспомнил незабываемые моменты студенческой жизни.

- Жизнь в университете невероятно насыщенна, предлагая широкий спектр впечатлений, включая красочные культурные шоу, языковые обмены и сознательные усилия по расширению не только академических границ, но и личностного роста. Одним из интересных аспектов, который следует подчеркнуть, является стремление сферы образования к глобализации, когда местные культуры со всего мира объединяются для создания международного сообщества. Эта среда не только обещает образование мирового уровня, но и способствует личностному и профессиональному развитию с помощью таких учреждений, как Центр карьеры и консультирования, а также круглосуточных центров психического здоровья и оздоровления, - подчеркивает Хуссейн.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

По его словам, у народов Афганистана и Казахстана есть схожесть в культурах. К учебе и местным традициям он быстро привык, и даже суровая зима и ветра Астаны не стали для него удивлением.

- Я испытываю огромное восхищение Казахстаном, его народом и его обычаями. Казахский народ от природы гостеприимен и сердечен, что сделало мое пребывание в этой стране очень приятным. Я заметил много культурных сходств, особенно в том, что в обоих народах большое значение придается традиционным ценностям, таким как крепкие семейные узы и празднование таких событий, как Наурыз. Мелодичное звучание домбры, напоминающее о музыкальных вкусах афганцев, подчеркивает общее отношение к струнным инструментам в обеих культурах. Что касается погоды, в моем родном месте она почти такая же, как в Астане, за исключением того, что в Астане ветренее. Поэтому я люблю холодную погоду, но не ветреную, - говорит он.

Ему также полюбилась и местная кухня.

- Я очень полюбил казахскую кухню, особенно такие блюда, как бешбармак, по которым я буду очень скучать, когда уеду отсюда, - добавил Хуссейн.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

По его словам, в университете он встретил друзей, которые разделяли его увлечения, интересы и ценности. Вместе они проводили бессонные ночи, обсуждая философию, науку и искусство, и весело проводили время на студенческих вечеринках. Они стали для него не просто товарищами по учебе, а настоящей опорой и вдохновением в университетской жизни.

- У меня очень тесные отношения со всеми моими местными и иностранными однокурсниками. Знание местных языков стало для меня бонусом, который действительно облегчил преодоление языковых барьеров. Обычно мы также собираемся с моими афганскими друзьями по выходным, которые живут здесь, в Астане. Эти встречи дают возможность общаться как с моими соотечественниками, так и со сверстниками по университету, развивая чувство общности, что значительно обогащает мой опыт и облегчало тоску по дому. Изначально, когда я приехал в Казахстан, я каждый день общался со своей семьей на родине. Однако со временем, когда я освоился здесь, наше общение стало менее частым, теперь я общаюсь только раз в неделю. Также во время учебы в университете я каждые летние каникулы возвращался в Афганистан. Однако, как только я начал получать степень магистра, я решил остаться в Астане на время летних каникул и поработать в лаборатории, - говорит Хуссейн.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Кстати, о доме. Обсуждать политическую ситуацию на родине Хуссейн не стал, но поделился планами на будущее.