Восхищение женщинами Жамбылской области выразил Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В честь Международного женского дня аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев побывал в гостях у Зульфии Габидуллиной и Айжаркын Сарыковой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Обладательница золотой медали по плаванию на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро Зульфия Габидуллина является ярким примером жизненной стойкости, человека, которого не могут сломить никакие невзгоды.

«Я хочу передать Вам поздравление Президента нашего государства Касым-Жомарта Токаева. Восхищаемся Вашим несгибаемым характером, стойкостью и трудолюбием. Вы не только прославленная спортсменка, но и большой души человек. Помогаете нуждающимся семьям, на собственные средства построили детскую спортивную площадку, совершаете другие добрые дела. Удачи Вам и всех благ», - с такими словами аким области поздравил Зульфию Габидуллину, вручил ей букет цветов и поздравительную открытку от Главы государства.

«Для меня стали приятной неожиданностью визит акима области и поздравление Президента страны. Очень приятно такое внимание и забота, я благодарна от всей души. А нашим женщинам желаю всегда цвести и благоухать, и чтобы любящие мужья всегда были рядом», - сказала Зульфия Габидуллина.

Многодетную маму Айжаркын Сарыкову также поздравил Бердибек Сапарбаев.

Айжаркын Сарыкова воспитывает с мужем семерых детей, один их которых «особенный». Семья получает адресную социальную помощь, пособия по инвалидности и уходу за ребенком с инвалидностью, гарантированные социальные пакеты на детей.

Бердибек Сапарбаев поздравил многодетную маму с праздником, вручил ей букет цветов, а шумной детской компании подарил корзину сладостей и мягкие игрушки.

В таразском Доме Дружбы состоялась встреча главы региона Бердибека Сапарбаева с многодетными матерями и матерями - героинями.

«8 Марта стал днем поклонения Женщине, который мы отмечаем с особой теплотой, - сказал в своем поздравлении глава региона. – Этот день наполнен подарками и цветами, самыми добрыми чувствами к нашим мамам, женам, дочерям и ко всем близким нашему сердцу женщинам. Сегодня представительницы прекрасной половины человечества трудятся во всех сферах жизни. Профессионализм и ответственность позволяют вам достигать больших высот на производстве и в социальной сфере, в управлении и бизнесе. Вы умеете быть твердыми и решительными, но при этом всегда остаетесь обаятельными и нежными. Ваша материнская забота, внимание и чуткость всю жизнь сопровождают детей. Ваша поддержка и понимание вдохновляют мужчин на подвиги, волевые решения и плодотворную работу. За это хочется выразить особые слова признательности. В этот светлый праздник желаем вам, чтобы ваши сердца были всегда наполнены радостью и теплотой, а в семьях царили благополучие и уют».