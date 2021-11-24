+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 432.15 EUR 486.56
RUB 5.77 CNY 67.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Восемь женщин задержали за оказание интимных услуг в саунах и гостиницах Актобе

24 Ноября 2021 22:20
Поделиться:
Восемь женщин задержали за оказание интимных услуг в саунах и гостиницах Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За оказание интимных услуг в гостиницах и саунах Актобе было задержано и поставлено на учет восемь девушек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Новости по теме
Новый участковый пункт полиции открыли в селе Бастау Акмолинской области
По подозрению в серии квартирных краж задержали группу воров-рецидивистовв Нур-Султане Оставила детей и не вернулась: пропавшую женщину разыскивают в Кокшетау ДТП на трассе в Акмолинской области: двое погибли, четверо госпитализированы

С 22 ноября в регионе стартовало республиканское оперативно –профилактическое мероприятие «SТOP трафик», направленное на предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми.

«В зоне особого внимания стражей порядка находились увеселительные заведения, банные комплексы, сауны, гостиницы, сдающиеся в аренду квартиры, а также крестьянские, фермерские хозяйства и строительные объекты. За три дня проведения ОПМ выявлено два факта предоставления помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества, выявлено и поставлено на учет двое сутенеров и восемь девушек, оказывавших интимные услуги в гостиницах и саунах. С ними проведены профилактические беседы.

Также выявлено 10 фактов приставания в общественных местах, по двум фактам возбуждено уголовное дело по ст. 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество», - рассказал пресс-секретарь ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
Новый участковый пункт полиции открыли в селе Бастау Акмолинской области
По подозрению в серии квартирных краж задержали группу воров-рецидивистовв Нур-Султане
Оставила детей и не вернулась: пропавшую женщину разыскивают в Кокшетау
ДТП на трассе в Акмолинской области: двое погибли, четверо госпитализированы
Популярное
1 Канат Бозумбаев назначен акимом Алматинской области
2 Амандык Баталов освобожден от должности
3 Президент поблагодарил Амандыка Баталова за многолетнюю работу
4 Президент Казахстана подписал закон о перераспределении полномочий между уровнями госуправления
5 Незаконно ввезенные иностранные автомобили выявляют в СКО
6 Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Павлодаре
Читайте также
Криптокапсулу времени с посланием будущему поколению отправили молодые казахстанцы
Привлекать работодателей в проект «Контракт поколений» поручил аким СКО
Канат Бозумбаев назначен акимом Алматинской области
Амандык Баталов освобожден от должности
Президент поблагодарил Амандыка Баталова за многолетнюю работу
Президент Казахстана подписал закон о перераспределении полномочий между уровнями госуправления
Незаконно ввезенные иностранные автомобили выявляют в СКО
Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Павлодаре
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив