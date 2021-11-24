Восемь женщин задержали за оказание интимных услуг в саунах и гостиницах Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За оказание интимных услуг в гостиницах и саунах Актобе было задержано и поставлено на учет восемь девушек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

С 22 ноября в регионе стартовало республиканское оперативно –профилактическое мероприятие «SТOP трафик», направленное на предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми.

«В зоне особого внимания стражей порядка находились увеселительные заведения, банные комплексы, сауны, гостиницы, сдающиеся в аренду квартиры, а также крестьянские, фермерские хозяйства и строительные объекты. За три дня проведения ОПМ выявлено два факта предоставления помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества, выявлено и поставлено на учет двое сутенеров и восемь девушек, оказывавших интимные услуги в гостиницах и саунах. С ними проведены профилактические беседы.

Также выявлено 10 фактов приставания в общественных местах, по двум фактам возбуждено уголовное дело по ст. 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество», - рассказал пресс-секретарь ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.