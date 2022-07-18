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Восемь земельных участков Виктора Храпунова в ВКО намерены конфисковать
18 Июля 2022 10:14

Восемь земельных участков Виктора Храпунова в ВКО намерены конфисковать

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщили, что продолжается ревизия объектов на территории страны, которые ранее вопреки закону не были конфискованы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня установлено 36 объектов (коммерческая и жилая недвижимость, земельные участки). Также возбуждены исполнительные производства о конфискации восьми земельных участков Храпунова, расположенных в Восточном Казахстане», - пояснили в Комиссии.

Верховный суд также рассматривает кассационное ходатайство прокуратуры об отмене незаконного переоформления активов бывшего владельца шымкентского пивзавода Тулешова - детский сад в Шымкенте и профилакторий в Сарыагаше. Он был осужден за попытку захвата власти.

Также в высшую судебную инстанцию принесено 4 протеста по судебным актам, принятым в пользу олигополий. Их пересмотр предполагает возмещение государству ущерба на 30 млрд тенге.

Супругов Храпуновых обвиняют в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных ОПГ. Причиненный ущерб государству превышает $250 млн.

В 2018 году его приговорили к 17 годам колонии.

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Автор:
Корреспондент

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