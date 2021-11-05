Восемь заведений нарушили карантин в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы продолжают работать в круглосуточном усиленном режиме. За два дня ими выявлено несколько заведений, в которых не соблюдался режим работы и другие требования постановления главного санврача города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Так, в районе Сарыарка в полночь мониторинговые группы выявили нарушение установленного режима работы в ресторане «Арман кала». При этом на момент проверки в заведении находилось 50 человек одновременно.

Также во втором часу ночи продолжали принимать посетителей в кафе «Каракат», несмотря на запрет на работу после 20:00 часов.

В 00:17 ч. мобильной группой выявлен факт нарушения режима карантина в ночном клубе «Аура», расположенном в Есильском районе. При этом в помещении одновременно находилось около 80-90 посетителей, что недопустимо в условиях нынешней эпидситуации.

Кроме того, поздней ночью с нарушением режима работы функционировал бар «Текила». Здесь также не соблюдались саннормы, соцдистанция, находилось до 60 человек.

В список нарушителей также попали два филиала бара «Панаехали», ресто-бар «Кабера», ресторан «Mirwari».

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих административных мер.

Стоит отметить, что, несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19, Нур-Султан продолжает оставаться в «желтой» зоне по оценке эпидситуации. Поэтому жители и гости столицы должны строго соблюдать саннормы: масочный режим, социальное дистанцирование, гигиену рук. Для обеспечения безопасности здоровья, как своего, так и окружающих, гражданам следует пройти вакцинацию против коронавируса, поскольку иммунизация является единственным эффективным методом борьбы с опасным вирусом.