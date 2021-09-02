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Восемь заведений наказали за нарушение карантина в Нур-Султане

2 Сентября 2021 19:34
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Восемь заведений наказали за нарушение карантина в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ежесуточно мониторинговые группы столицы проверяют свыше 100 объектов предпринимательства города, где выявляют десятки нарушений карантинного режима. За прошедшие сутки, 1 сентября ограничительные меры не соблюдали в восьми заведениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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В список нарушителей района Есиль попали три заведения общепита: кафе «Opus One», лаундж-бар «Мята», бар «Teqila».

Не соблюдали карантин в кафе «Берлин» и «На мангале», расположенных в Сарыаркинском районе. Аналогичное нарушение допустил компьютерный клуб «Respawn» в районе Байконыр.

В Алматинском районе установленный режим работы проигнорировали кафе «Шампурок» и бар «Мята».

Материалы, собранные в отношении нарушителей, переданы в соответствующие уполномоченные органы в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия административных мер.

Стоит отметить, что эпидситуация в столице остается нестабильной. Ежедневно регистрируются все новые случаи заражения КВИ. В связи с этим горожанам, а также объектам предпринимательства Нур-Султана следует строго соблюдать саннормы и требования карантина.


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#Бизнес   #Нур-Султан   #МВД РК   #Коронавирус в РК  
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