Восемь выздоровевших от коронавируса жамбылцев сдали свою кровь для лечения заболевших

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Первые добровольцы-доноры из числа переболевших коронавирусной инфекцией изъявили желание помочь тем, кто болеет КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области, 16 июня Жамбылский областной центр крови начал заготовку плазмы от людей, переболевших коронавирусной инфекцией.

По словам директора центра крови Гулама Умарова, в первый день благородную миссию выполнили восемь жамбылских добровольцев из числа переболевших коронавирусом.

«Переливание плазмы, полученной от переболевших людей, - это один из эффективных способов лечения любых инфекционных заболеваний. Метод не нов, и ранее врачи с успехом практиковали переливание плазмы во время различных вспышек инфекционных заболеваний. Теперь же в их числе и COVID-19. Сейчас плазму против коронавируса применяют в Германии, Франции, США, России и других странах. Китай уже продемонстрировал хорошие результаты использования плазмы переболевших людей», - пояснили в областном Центре крови.

Как известно, в крови людей, вылечившихся от коронавируса, содержатся антитела, которые потенциально могут помочь зараженным пациентам пойти на поправку. В процессе заболевания происходит активизация иммунных сил организма человека и у него вырабатываются антитела к возбудителям болезни. После выздоровления эти антитела остаются в плазме крови. Поэтому этот метод может использоваться для лечения людей, тяжело больных коронавирусной инфекцией. При этом у больных вырабатывается пассивный иммунитет, позволяющий выиграть время до полной активации собственной иммунной системы и выработки своих антител.

«Доноров выбирают по определенным требованиям, - отметил директор областного Центра крови Гулам Умаров. - Добровольцев из числа переболевших приглашают на сдачу плазмы только через 14 дней после выздоровления. Плазма, полученная аппаратным методом, позволяет получать сразу 2-3 лечебные дозы от одного донора. Это очень простой и безопасный процесс. Мы бесконечно благодарны нашим донорам. Они не остаются в стороне от чужой беды. Призываем остальных следовать их благородному примеру!».

«В сложившейся ситуации мы понимаем, как нужна наша кровь, - поделились своим мнением доноры. - Ведь в ваших руках находятся жизни тех, кто сейчас болеет короновирусом, наша плазма - это спасенные жизни!».