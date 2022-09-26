Восемь усиленных ЦОНов стали принимать иностранцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с увеличением обращений иностранцев в ЦОНы, Государственной корпорацией «Правительство для граждан» принято решение об обслуживании граждан в отдельно усиленных ЦОНах в городах Астана, Алматы, а также Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Актюбинской областях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Принятые меры помогут разграничить поток получателей ИИН в ЦОНах. Теперь посетители восьми областей могут обратиться в усиленные ЦОНы, которые будут принимать иностранных граждан по следующим адресам:

Алматы, Жетысуский район, микрорайон Кулагер, улица Серикова, 6а;

Астана, улица Сауран, 7;

Павлодар, улица Павлова, 48;

Уральск, улица Жамбыла, 81/2;

Костанай, улица Гашека, 14;

Петропавловск, улица Ауезова, 157;

Кокшетау, улица Ауезова, 189а;

Актобе, проспект Санкибай-батыра, 249.

Для получения ИИН нерезидентам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную доверенность, в случае обращения представителя услугополучателя, а также заявление.

Срок выдачи свидетельства ИИН для иностранцев составляет 1 рабочий день. Получение ИИН в Казахстане бесплатно для всех.

Все ЦОНы в стране работают в штатном режиме - с 9:00 до 18:00 в будние дни. Дежурные ЦОНы принимают граждан с 9:00 до 20:00 в будни, по субботам - с 9:00 до 13:00. Посетители могут заранее забронировать очередь в ЦОН через приложение «Мобильный ЦОН», eGov mobile, Телеграм-бот EgovKzBot2.0, портал электронного правительства eGov и по номеру единого контакт-центра: 1414.

Госкорпорация делает все возможное для урегулирования ситуации и просит услугополучателей отнестись с пониманием.