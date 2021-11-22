РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:28, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Восемь убийств раскрыли за неделю в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за неделю совершено более 3 тысяч преступлений. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 3004 преступления, 2055 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими по «горячим следам» раскрыто 8 убийств, 11 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, один разбой, 44 грабежа и 489 краж чужого имущества», - сказала Шугыла Турлыбек.

    Было также отмечено, что МВД регулярно проводит приемы граждан, которые позволяют полиции быть ближе к народу, слушать граждан и главное – слышать их проблемы и незамедлительно принимать меры.


    Теги:
    Борьба с преступностью Главная Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:09
    Предотвратить разрушение городища Туймекент в Жамбылской области призывает эксперт
    Сегодня, 14:56
    Вторая ракетка Казахстана сотворила сенсацию на турнире в Пекине
    Сегодня, 14:42
    Планово-предупредительные работы начались на АНПЗ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!