Восемь убийств раскрыли за неделю в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за неделю совершено более 3 тысяч преступлений. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 3004 преступления, 2055 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими по «горячим следам» раскрыто 8 убийств, 11 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, один разбой, 44 грабежа и 489 краж чужого имущества», - сказала Шугыла Турлыбек.

Было также отмечено, что МВД регулярно проводит приемы граждан, которые позволяют полиции быть ближе к народу, слушать граждан и главное – слышать их проблемы и незамедлительно принимать меры.