Восемь убийств раскрыли за неделю полицейские Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За неделю в Казахстане совершено 3 213 преступлений, 2 158 из них раскрыто в течение суток. Об этом на брифинге сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Бериккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране за неделю совершено 3 213 преступлений, 2 158 из них раскрыто в течение суток», - сказала Шугыла Бериккызы.

Спикер добавила, что полицейскими раскрыто «по горячим следам» 8 убийств, 7 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, раскрыто 38 грабежей, 470 краж чужого имущества.

С 5 июля на территории страны органами внутренних дел совместно с пограничными службами проводится первый этап операции «Нелегал-2021».

Ее целью является выявление и пресечение канала незаконной миграции иностранцев и деятельности организаторов незаконной миграции, оказание содействия в добровольном возвращении граждан в страну исхода в порядке реадмиссии, установления лиц, находящихся в розыске.