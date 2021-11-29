+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Восемь убийств «по горячим следам» раскрыли полицейские в Казахстане

29 Ноября 2021 11:17
Поделиться:
Восемь убийств «по горячим следам» раскрыли полицейские в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за неделю совершено 2 936 преступлений. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Домашний скот отстреливала преступная группа в Акмолинской области
Скотокрадство: в Казахстане ужесточили наказание за неоднократность Сохранить ведомственную принадлежность медстационаров ОВД просят в МВД РК Как сотрудники ОВД будут участвовать в системе соцмедстрахования

«За неделю совершено 2 936 преступлений, 2012 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 8 убийств, 6 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 4 разбоя, 32 грабежа, 427 краж чужого имущества», - сказал Нурдильда Ораз.

Было также отмечено, что в Стамбуле состоялась 89-сессия Главной Ассамблеи международной организации криминальной полиции – Интерпола.

Интерпол играет важнейшую роль в обеспечении глобальной безопасности, открывает широкие возможности в сфере объединения усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью.

На полях Ассамблеи состоялись двусторонние встречи министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева с министром внутренних дел Турецкой Республики Сойлу Сулейманом, а также с руководителями делегаций полицейских ведомств Сингапура, Республики Корея и др.

Подписывайтесь на наш канал:

#Борьба с преступностью   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Домашний скот отстреливала преступная группа в Акмолинской области
Скотокрадство: в Казахстане ужесточили наказание за неоднократность
Сохранить ведомственную принадлежность медстационаров ОВД просят в МВД РК
Как сотрудники ОВД будут участвовать в системе соцмедстрахования
Популярное
1 795 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
2 В будущем может приедем в Казахстан - сестра усыновлённого американцами казахстанца
3 Автобус насмерть сбил пешехода в Алматы
4 Димаш Кудайберген спел на японском языке на фестивале в Токио
5 67 скотокрадов задержали в Жамбылской области
6 Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна область
Читайте также
227 кубометров незаконно заготовленного леса выявили полицейские в РК
Около 2000 фактов незаконной охоты выявили в Казахстане
795 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
В будущем может приедем в Казахстан - сестра усыновлённого американцами казахстанца
Автобус насмерть сбил пешехода в Алматы
Димаш Кудайберген спел на японском языке на фестивале в Токио
67 скотокрадов задержали в Жамбылской области
Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна область
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив