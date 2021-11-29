Восемь убийств «по горячим следам» раскрыли полицейские в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за неделю совершено 2 936 преступлений. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«За неделю совершено 2 936 преступлений, 2012 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 8 убийств, 6 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 4 разбоя, 32 грабежа, 427 краж чужого имущества», - сказал Нурдильда Ораз.
Было также отмечено, что в Стамбуле состоялась 89-сессия Главной Ассамблеи международной организации криминальной полиции – Интерпола.
Интерпол играет важнейшую роль в обеспечении глобальной безопасности, открывает широкие возможности в сфере объединения усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью.
На полях Ассамблеи состоялись двусторонние встречи министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева с министром внутренних дел Турецкой Республики Сойлу Сулейманом, а также с руководителями делегаций полицейских ведомств Сингапура, Республики Корея и др.
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