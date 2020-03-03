Восемь тысяч заявлений о нарушении прав госслужащих в столице зафиксировано в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице в прошлом году поступило 8 тысяч заявлений о нарушении прав госслужащих. Об этом на заседании комитета по этике рассказала генеральный директор «Академии трудовых отношений», эксперт в области трудового законодательства, доктор PhD Бибигуль Нурашева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По последним данным, в 2019 году по городу Нур-Султану поступило 8 тысяч заявлений по нарушению прав государственных служащих. У нас есть Трудовой кодекс, который четко прописывает право на отдых, восьмичасовой рабочий день. Если даже сотрудники привлекаются к сверхурочным работам, нужно соблюдать статью 77 Трудового кодекса, где четко указано, что к сверхурочной работе необходимо привлекать только с письменного согласия сотрудников», - отметила Бибигуль Нурашева.



Как рассказала гендиректор «Академии трудовых отношений», в ходе встречи обсуждались достаточно важные, актуальные вопросы для государственных служащих, которые касаются переработки, сверхурочной работы.

«Мы предложили ряд действий, которые будут реализованы во всех государственных органах. Надеюсь, что наша совместная деятельность приведет к хорошим результатам и в дальнейшем предотвратит привлечение госслужащих к сверхурочным работам. В составе этого комитета я впервые, поэтому постараюсь внести свою лепту в развитие в целом культуры защиты прав работников и реализации их конституционных прав», - добавила Б. Нурашева.



