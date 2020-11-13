Восемь тысяч тонн мяса экспортирует ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Западно-Казахстанская область экспортирует свыше 6000 тонн мяса в соседние регионы, около 2000 тонн мяса в такие зарубежные страны как, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Россия и Армения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наращивание транспортно-логистического потенциала региона является приоритетной задачей для региона. В этом направлении в прошлом году было отремонтировано 368 км дорог, в этом году на ремонт 436,5 км дорог было выделено 36,2 миллиарда тенге. В настоящее время продолжается ремонт дороги «Самара – Шымкент», соединяющей область с одним из крупнейших городов России – Самарой, а также дороги «Чапаев-Жалпактал-Казталов-граница РФ», выходящей в Саратовскую область. Продолжаются работы по строительству автодорог республиканского значения «Казталов-Жанибек-граница РФ», Онеге-Бисен-Сайкин, связывающих Западно-Казахстанскую область с Волгоградской и Астраханской областями России. Подготовлена проектно-сметная документация на ремонт дороги «Подстепное-Федоровка-граница РФ» в направлении Оренбургской области России.

«Жители двух областей, расположенных на реке Урал, часто задаются вопросом о состоянии трассы Атырау-Уральск. На сегодня выделены средства на реконструкцию данного шоссе, то есть на разработку проектно-сметной документации для продления обочины. В результате, эта работа будет развивать транзитный потенциал области и увеличивать доходные источники экономики нашего региона», – пояснил аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев

Введение данных республиканских дорог, кроме увеличения транзитного потенциала региона, позволит также значительно повысить внешнеэкономические связи, в том числе экспорт живого скота. К примеру, Западно-Казахстанская область экспортирует свыше 6000 тонн мяса в соседние регионы, около 2000 тонн в такие зарубежные страны как, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Россия и Армения. Для гарантированного сбыта ежегодного приплода живого скота, рассматриваются рынки Северного Ирана, Азербайджана и Турции, где проживают более 100 миллионов жителей тюркских народов с традиционной культурой потребления пастбищного мяса.

«Благодаря благоприятным климатическим условиям в зимнее время автомобильные маршруты «Западная Европа–Западный Китай», «Актобе–Уральск–Сайхин–Верхний Баскунчак» имеют большие возможности стать альтернативным автомобильным маршрутом для выхода на рынки Европы и стран Ближнего Востока», – сказал аким области.



