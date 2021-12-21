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Восемь тысяч молодых волонтеров работают в Жамбылской области

21 Декабря 2021 07:16
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Восемь тысяч молодых волонтеров работают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Волонтерские организации в Жамбылской области расширяют сферы своей деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С каждым годом в нашей области растет число желающих стать волонтерами. На сегодняшний день волонтерской деятельностью в регионе занимаются 30 организаций. В их состав входят более восьми тысяч волонтеров. Для развития волонтерской деятельности в области с начала года проводится комплексная работа. Было реализовано много проектов, проведены масштабные мероприятия», - рассказал руководитель областного управления по вопросам молодежной политики Серикбол Бериккожа.

Волонтерские группы сформированы в организациях и учреждениях технического и профессионального образования, а также при городском и районных ресурсных центрах.

«Начиная с 2019 года, в области функционируют 15 благотворительных магазинов «Қамқор». В рамках этого благотворительного проекта 12 тысяч семей получили 42 тысячи тонн одежды. Для активизации волонтерской работы в области проведены 2 429 мероприятий, в которых приняли участие более 50,8 тысячи человек», - отметил спикер.

В период пандемии волонтерские движения Жамбылской области решили объединиться в работе по помощи нуждающимся в заботе и поддержке, одиноким, престарелым, социально уязвимым. В такой нелегкий период волонтеры не остались в стороне. В регионе была сформирована значительная группа молодых людей, студентов вузов, занимающихся волонтерской работой в рамках благотворительных проектов «Тағзым», «Асар», «Темірқазык», «Жибек жолы жастары», «Ақ Сұңқар», «Қамқор». Их деятельность объединял созданный региональный штаб волонтеров «Әулиеата жастары».

Помимо этого, волонтеры проводят социальный мониторинг состояния общества, анализируют социальное самочувствие жителей региона, ведут работу по выявлению социального положения семей для составления социальной карты малообеспеченных и многодетных семей Жамбылской области, пояснили в управлении по вопросам молодежной политики акимата Жамбылской области.

По данным ведомства, на реализацию молодежной политики в Жамбылской области на 2021 год выделено 767,2 миллиона тенге.


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#Жамбылская область   #Социальная поддержка   #Общество   #Молодежь   #Волонтёрство  
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Автор:

Галина Скрипник

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