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    21:49, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Восемь тысяч человек обучились основам ведения бизнеса в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за пять лет работы проекта «Бастау Бизнес» обучение прошли около 8 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, 1 278 выпускников получили льготные кредиты на реализацию своей бизнес-идеи. Одна из них жительница Есильского района Светлана Егорова. Благодаря проекту «Бастау» она открыла пекарню в родном селе.

    «У нас семейный бизнес. В пекарне вместе со мной работают муж и сын, еще есть помощник. Мой сын - повар. Он тоже учился по проекту «Бастау бизнес». Сын мечтает открыть бургерную», - сказала С. Егорова.

    Директор региональной палаты предпринимателей Алибек Ашметов считает, что с созданием МФО «Атамекен Қызылжар» удачных стартап-проектов будет больше.

    «Доступ к льготным кредитам для открытия бизнеса смогут получить еще больше выпускников проекта «Бастау бизнес». В настоящее время кредитными менеджерами микрофинансовой организации принято в работу 57 заявок на общую сумму 210,3 млн тенге. В планах организации выдать 238 кредитов на общую сумму 1 млрд тенге», - сказал А. Ашметов.

    Напомним, 22 сентября в Национальной палате предпринимателей «Атамекен» подвели итоги работы проекта «Бастау Бизнес» за пять лет. Высокую оценку программе дал Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Бизнес Регионы Казахстана Общество
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