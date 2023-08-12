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    18:12, 11 Август 2023 | GMT +6

    Восемь тонн кокаина изъяли в порту Роттердама

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    РОТТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ - Таможня Нидерландов сообщила о крпунейшей в истории королевства конфискации наркотиков. Кокаин нашли в контейнере с бананами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    Нидерландская таможня обнаружила более восьми тонн кокаина в порту Роттердама. Это произошло 13 июля, но обнародовали новость только сейчас.

    По данным Государственной прокуратуры, это крупнейшая конфискация наркотиков в истории королевства.

    Стоимость кокаина, который нашли в контейнере с бананами, оценивается в 600 миллионов евро. Груз прибыл из Эквадора в Роттердам через Панаму.

    В последние годы Эквадор стал одним из основных экспортеров кокаина в Европу и США. Этой осенью нидерландская таможня направит делегацию в Эквадор для обсуждения возможного таможенного соглашения.


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