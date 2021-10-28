Восемь телефонных террористов понесли уголовную ответственность в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за последние пять лет привлекли к уголовной ответственности восемь телефонных террористов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, за ложное сообщение о заложенных взрывных устройствах можно лишиться свободы на срок до пяти лет. Это максимальная санкция уголовной статьи «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

«Как правило, подобные звонки люди совершают в состоянии алкогольного опьянения. Из восьми «шутников» некоторые отбыли тюремное заключение на 3-4 года, одного приговорили к продолжительному сроку общественных работ. И после отбытия наказания каждый из них находится под особым вниманием полиции. По каждому подобному факту приходится задействовать значительные силы и средства полиции, представителей других служб. Нарушается нормальный ритм жизнедеятельности, люди испытывают сильный стресс», — сказал начальник управления по противодействию экстремизму Руслан Жарасбаев.



