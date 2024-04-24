Восемь сёл Костанайской области до сих пор без транспортного сообщения

Стихия нанесла ущерб не только имуществу жителей Костанайской области, но и объектам областного, республиканского значения. В результате размыва талыми водами повреждено 60 участков 25 автодорог, четыре моста, размыто 22 проезжие части, передает корреспондент агентства Kazinform.

Также пострадали водопропускные трубы в количестве 34 штук. Движение в кратчайшие сроки восстановили на 21 дороге.

— Хочу также отметить оперативное «Устройство временного объезда для аварийного моста по автодороге «Аулиеколь-Жалдама», с целью бесперебойной доставки гуманитарной помощи пострадавшим регионам. Все работы были проведены совместно с Костанайским филиалом Казавтожол и филиалом «КажСервис», – рассказал руководитель пассажирского транспорта и автомобильных дорог Олжас Нургалиев.

Без сообщения с внешним миром до сих пор остаются восемь населенных пунктов. Это села Акколь, Карасу, Кокалат, Сага, Бидайык, Кумшык, Ошаган в Джангельдинском районе, село Кабырга в Амангельдинском районе. Восстановительные работы в по тем направлениям продолжаются, задействовано 90 человек и 80 единиц техники. Население этих населенных пунктов обеспечено медикаментами и продуктами питания.