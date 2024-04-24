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    13:26, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Восемь сёл Костанайской области до сих пор без транспортного сообщения

    паводки
    Фото: кадр из видео

    Стихия нанесла ущерб не только имуществу жителей Костанайской области, но и объектам областного, республиканского значения. В результате размыва талыми водами повреждено 60 участков 25 автодорог, четыре моста, размыто 22 проезжие части, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Также пострадали водопропускные трубы в количестве 34 штук. Движение в кратчайшие сроки восстановили на 21 дороге.

    — Хочу также отметить оперативное «Устройство временного объезда для аварийного моста по автодороге «Аулиеколь-Жалдама», с целью бесперебойной доставки гуманитарной помощи пострадавшим регионам. Все работы были проведены совместно с Костанайским филиалом Казавтожол и филиалом «КажСервис», – рассказал руководитель пассажирского транспорта и автомобильных дорог Олжас Нургалиев.

    Без сообщения с внешним миром до сих пор остаются восемь населенных пунктов. Это села Акколь, Карасу, Кокалат, Сага, Бидайык, Кумшык, Ошаган в Джангельдинском районе, село Кабырга в Амангельдинском районе. Восстановительные работы в по тем направлениям продолжаются, задействовано 90 человек и 80 единиц техники. Население этих населенных пунктов обеспечено медикаментами и продуктами питания.

    — Паводковая ситуация на проблемных участках автодорог остается стабильной, на сегодня наблюдается девять активных переливов, в том числе три — на областных дорогах и шесть — на районных дорогах. Глубина переливов от 10 до 140 см. На участках организовано круглосуточное дежурство, установлены временные дорожные знаки и светоотражающая лента.

    Теги:
    Дороги Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Костанайская область Транспорт Режим ЧС Паводки в Казахстане Паводки
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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