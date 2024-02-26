Восемь способов, которые помогут сплотить семью

Только в семье можно найти свою «тихую гавань», источник поддержки, любви и счастья. В современном мире, полном стресса, суеты, конфликтов и разногласий, не всегда легко сохранить гармонию семейных отношений. Как сплотить семью и улучшить семейные отношения, в беседе с корреспондентом агентства Kazinform рассказала психолог, преподаватель ТарРУ имени М.-Х. Дулати Жамиля Исмаилова.

- Жамиля Азимбековна, какие способы укрепления семьи, повышения сплоченности являются более эффективными?

- Можно выделить несколько таких факторов, которые будут наиболее эффективно влиять на сплоченность семьи.

Первое. Планируйте совместное время. Обязательно в вашей семье должны быть такие дела, которые вы периодически или разово делаете вместе, которые важны и интересны для каждого члена семьи. Постарайтесь выделить время для семьи, когда вы можете собраться вместе и заняться чем-то интересным, полезным, веселым.

Это могут быть теплые семейные вечера, когда вы вместе играете в настольные игры, смотрите фильмы или готовите ужин. Это могут быть совместные прогулки, поездки в парк, музей или кино. Это может быть семейный праздник, когда вы отмечаете день рождения, Новый год или другое значимое в вашей семье событие.

Главное, чтобы вы проводили это время вместе, общались и наслаждались друг другом.

Второе. Ешьте вместе. Это очень простой и эффективный способ провести качественное совместное время. Постарайтесь собираться за общим дастарханом хотя бы несколько раз в неделю. Если все заняты работой и учебой в течение недели, заведите традицию воскресных совместных обедов. Тогда вы сможете регулярно делиться своими новостями, планами, переживаниями. Не допускайте при этом отвлекающих факторов, таких как телефоны, телевизоры, разные гаджеты.

- Насколько правильно обсуждать во время таких совместных обедов серьезные проблемы, которые могут вызывать разногласия у членов семьи?

- Это в корне неправильно. Просто наслаждайтесь едой и разговорами по душам. Обсуждение проблем можно отложить на другое, более подходящее время и не портить друг другу настроение и аппетит. Есть исследования, которые показывают, что совместные приемы пищи в теплой дружеской атмосфере положительно влияют на физическое и психическое здоровье человека, а у детей повышают успеваемость, самооценку, улучшают поведение. И наоборот - пища, принятая во время межличностных разборок, может превратиться в яд. Если вы кушаете и ссоритесь, то можно очень быстро испортить желудок. Так что во время обедов - только о добром, хорошем, позитивном.

Третье. Делайте домашние дела вместе. Ведь это не только повседневные обязанности, но и возможность для семейного взаимодействия. Делая домашние дела вместе, вы не только экономите время и энергию, но и учите детей ответственности, сотрудничеству и навыкам самообслуживания. Можно сделать домашние дела не нудной «обязаловкой», а веселым времяпрепровождением, если вы включите любимую музыку, придумаете какие-нибудь соревнования. Таким образом, вы не только сумеете поддерживать порядок и чистоту в доме, но и укреплять семейные связи.

Празднуйте вместе - это отличный повод для семейных сборов и веселого застолья, укрепления своей семейной идентичности традиций и ценностей. Вы можете сделать каждый праздник особенным и запоминающимся, украсить дом, приготовить красивый дастархан, приготовить подарки, сюрпризы.

Можно вместе заниматься волонтерством. Ведь это не только способ помочь другим людям, но и способ укрепить семейные связи. Очень важно, что занимаясь волонтерством всей семьей, вы показываете своим детям пример социальной ответственности и сострадания к другим людям.

Четвертое. Создайте семейное кредо - это такой набор ценностей, правил и принципов, которые объединяют вашу семью и определяют ее уникальность.

Создавая семейное кредо, вы помогаете детям понять, что такое семья, какие ее цели, чего она ждет от каждого своего члена и как следует относиться к другим людям. Семейное кредо может быть сформулировано в виде лозунга, стиха, песни, рисунка или любого другого способа, который вам нравится. Главное, чтобы оно отражало вашу семейную идентичность и было согласовано и принято всеми членами семьи.

- Вы говорите, что совместное время надо проводить весело и интересно, но существуют же и какие-то серьезные вопросы, бывают конфликты, которые требуют разрешения. Как лучше это делать?

- Для этого существует пятый способ.

Проводите семейные совещания - регулярные встречи, на которых вы обсуждаете важные вопросы, связанные с вашей семьей, такие как распределение домашних дел, планирование бюджета, решение конфликтов, выбор места для отдыха и многое другое.

Семейные совещания помогают повысить уровень доверия и сотрудничества в семье, способствуют развитию навыков общения, принятия решений и разрешения проблем.

- Есть какие-то правила проведения подобных совещаний?

- Чтобы семейные совещания были эффективными, следуйте таким правилам: выбирайте удобное время и место, уважайте мнение каждого, слушайте без осуждения. Вы должны быть открыты к обратной связи, использовать позитивный язык и избегать негативных или обвинительных высказываний.

Шестое. Поддерживайте друг друга. Ведь семья - это те люди, которые всегда будут рядом с вами, поддержат вас в трудную минуту, порадуются за вас в радости и помогут вам с проблемами и достижением ваших целей. Поэтому важно выражать свою поддержку и признательность друг другу, интересоваться жизнью и делами друг друга, помогать, советовать, хвалить, поощрять и прощать друг друга.

Также важно показывать свою любовь и заботу друг другу, делать комплименты, обнимать, дарить тепло своей души. Не стоит скупиться на поцелуи, подарки, сюрпризы и любые другие проявления нежности и внимания.

Седьмое. Выделяйте время для совместного отдыха. В нашем напряженном ритме жизни мы часто забываем о том, что нам нужно расслабиться и восстановить свои силы. Отдых - это не только необходимость, но и возможность для тесного семейного общения. Постарайтесь выделять время для отдыха, чтобы всей семьей расслабиться, развлечься и получить удовольствие от жизни. Это может быть совместный просмотр фильма, любимой передачи, чтение книг, медитация, йога, массаж, слушание музыки или любая другая деятельность, которая помогает вам релаксировать и заряжаться энергией.

Восьмое. Путешествуйте вместе. Это один из лучших способов сплотить семью и набраться незабываемых впечатлений и воспоминаний. Путешествуя вместе, вы открываете для себя новые места, новых людей. При этом вы покидаете свою зону комфорта, что очень полезно для личностного развития, и учитесь адаптироваться к разнообразным ситуациям. Вы будете проводить больше времени вместе, общаться, смеяться и наслаждаться жизнью.

Путешествовать можно не только по заграницам, но и по своей стране, открывать для себя новые, неизведанные уголки. Ведь у нас в Казахстане много интересных мест, которые можно посмотреть самим, и показать своим детям. Чтобы они видели, как прекрасна страна, в которой они родились и живут, ценили и свою страну, и свою семью.