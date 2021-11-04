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Восемь спортсменов Карагандинской области стали чемпионами мира

4 Ноября 2021 04:43
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Восемь спортсменов Карагандинской области стали чемпионами мира

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские спортсмены завоевали золотые медали на международных первенствах по дзюдо среди ветеранов, классическому и экипировочному жиму штанги лежа и гиревому спорту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Чествовали победителей в управлении физической культуры и спорта.

Золото на чемпионате мира по дзюдо в Лиссабоне (Португалия) взяли тренеры спортивной школы «Жас сункар» и областной комплексной школы Насипкул Тыныбаев и Даурен Кожин соответственно.

Дважды победителем чемпионата мира по жиму штанги лежа в Вильнюсе (Литва) стал 73-летний Дарибай Оспанов. На этих же соревнованиях первое место занял воспитанник областной комплексной школы Антон Марченко. Наставник молодого силача Абдулкарим Караман не только отлично его подготовил, но и сам успешно выступил – в его активе два серебра.

Также впервые в Карагандинской области четыре победителя чемпионата мира по гиревому спорту. Это старший тренер Карагандинской области по гиревому спорту Александр Комаров, а также Игорь Эрзямкин, Роман Герасименко и Юрий Брель.

Хочется отметить, что одноклассники Дарибая Оспанова специально приехали из Шетского района поздравить спортсмена с победой и подарить другу-феномену чапан и лошадь.


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#Карагандинская область   #Спорт   #Регионы  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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