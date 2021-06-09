Восемь спортсменов из Жамбылской области поедут на летние Олимпийские игры в Токио

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - С обладателями путевок на Олимпийские игры в Токио и на Паралимпиаду встретился аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, встреча проходила в таразском парке имени Кайрата Рыскулбекова. До начала летних Олимпийских игр осталось чуть больше месяца. Из Жамбылской области в Токио поедут восемь спортсменов. На XXXІІ летние Олимпийские игры лицензии получили боксер Абилхан Аманкул, дзюдоист Елдос Сметов, борец Ергали Алишер, ватерполист Алтай Алтаев, таэквондист Руслан Жапаров, на XVI летние Паралимпийские игры - пловчиха Зульфия Габидуллина, таэквондист Нышан Омирали, легкоатлетка Салтанат Абилкасымкызы.

«Спортсмены прославляют свою Родину на мировой арене. Благодаря вам о нас узнают больше как о стране и нации. Аулиеатинская земля воспитала немало именитых спортсменов. В историю спортивной славы независимого Казахстана золотыми буквами вписаны имена Жаксылыка Ушкемпирова, Серика Конакбаева, Ермахана Ыбрайымова, Болата Джумадилова, Ислама Байрамукова, Бахтияра Артаева, Акжурека Танатарова и других призеров. Мы гордимся и Зульфией Габидуллиной, которая является первой паралимпийской чемпионкой по плаванию. Сегодня уже воспитанники именитых спортсменов прославляют не только нашу область, но и страну. Мечта любого спортсмена – участвовать в Олимпийских играх. За последние 30 лет не было ни одной Олимпиады, на которой не играл бы наш гимн и не поднимался бы наш флаг. В преддверии очередных Олимпийских и Паралимпийских игр я решил лично с вами встретиться и пожелать вам удачи и победы», - обратился к спортсменам аким области.

Дзюдоист, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Елдос Сметов поблагодарил руководство области за всесторонне оказываемую поддержку и постоянную заботу. Он заверил, что сделает все возможное для того, чтобы наш флаг поднимался выше других.

Паралимпийская чемпионка Зульфия Габидуллина отметила, что тренировки проходят на высоком уровне. Она пожелала всем спортсменам новых побед и достижений.

К словам Зульфии Габидуллиной присоединился игрок национальной сборной Казахстана по футболу и российского клуба «ЦСКА» Бахтиер Зайнутдинов. Он подарил главе региона форму клуба «ЦСКА».

Аким области рассказал, что является фанатом футбола и следит за достижениями Бахтиера Зайнутдинова. Он выразил уверенность в том, что футболиста ждет большое будущее.

В ходе встречи Бердибек Сапарбаев обрадовал присутствующих новостью о том, что олимпийцам и их тренерам будет назначена специальная премия Жамбылской области.