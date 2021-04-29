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    22:49, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Восемь снарядов сдал в полицию житель Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области продолжается акция по выкупу незаконно хранящегося оружия у населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

    27 апреля 46-летний житель Темирского района сдал в полицию восемь снарядов от 30 мм пушки.

    По словам мужчины, снаряды он обнаружил в степи в Темирском районе во время рыбалки. В настоящее время артиллерийские снаряды направлены на экспертизу.

    Департамент полиции Актюбинской области напоминает, что лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружия и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Актюбинская область
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