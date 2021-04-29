Восемь снарядов сдал в полицию житель Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области продолжается акция по выкупу незаконно хранящегося оружия у населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

27 апреля 46-летний житель Темирского района сдал в полицию восемь снарядов от 30 мм пушки.

По словам мужчины, снаряды он обнаружил в степи в Темирском районе во время рыбалки. В настоящее время артиллерийские снаряды направлены на экспертизу.

Департамент полиции Актюбинской области напоминает, что лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружия и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.