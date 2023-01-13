Восемь случаев обморожения произошло за сутки в Павлодарской области

13 Января 2023, 06:29

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области в период сильного похолодания участились случаи переохлаждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 9 по 12 января к обычным вызовам, связанным с ОРВИ, травмами и болезнями сердечно-сосудистой системы, добавились обращения из-за переохлаждения», - сообщили в областной станции скорой помощи.

С начала этой недели скорая помощь отработала 9 таких вызовов, причем 8 из них за одни сутки - с 11 по 12 января. Чаще всего речь шла об обморожении кистей и пальцев рук и ног. В одном случае помощь понадобилась 90-летней женщине, которая получила общее переохлаждение.

«За минувшие четыре дня работники службы 103 были задействованы в помощи на 5 пожарах. К примеру, 10 января возгорание произошло в одной из квартир по улице Набережная в Павлодаре. Добравшись через 8 минут после вызова, на месте медики констатировали смерть 62-летнего мужчины. 91-летняя женщина, получившая отравление продуктами горения, после осмотра отказалась от госпитализации», - добавили в службе 103.

​Скорая помощь работала и на дорожно-транспортных происшествиях. С начала недели медики отработали 4 аварии, в которых пострадали шесть человек. Все они с различными травмами доставлены в больницы.

​На прошлой неделе из Баянаула поступил запрос на транспортировку двухмесячного ребенка, у которого диагностировали острую дыхательную недостаточность. В тот момент из-за бурана все трассы в регионе были закрыты. Представители скорой помощи обратились к коллегам в департамент по ЧС. После этого бригада медицинской авиации в сопровождении снегоболотохода добралась в пункт назначения. Неонатолог, реаниматолог и медсестра оказали малышу первую помощь и доставили его в Павлодар.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды дороги в Карагандинской и Павлодарской областях закрыты для всех видов транспорта. В 10 регионах объявлено штормовое предупреждение. В Павлодарской области 13 января ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на западе, юге области - порывы 15-20 м/с.