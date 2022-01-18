Восемь случаев ковид-пневмонии выявили за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 16 января в Казахстане зафиксировано восемь случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Зарегистрировано два летальных исхода. Выздоровело 13 человек.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 84741, летальных случаев - 5239, выздоровевших - 77891.