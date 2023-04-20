Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Карагандинская область

Восемь серийных интернет-мошенников задержали в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
20 Апреля 2023, 15:24
Восемь серийных интернет-мошенников задержали в Карагандинской области Фото: t.me/POLICE_of_KZ

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С начала года в Карагандинской области зарегистрировано более 500 интернет-мошенничеств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день одним из наиболее распространенных видов преступлений являются мошенничества с использованием информационных технологий. Только за 4 месяца в области было зарегистрировано более 500 подобных фактов.

«С начала года по области зарегистрировано 508 фактов интернет-мошенничества. Сотрудники криминальной полиции ДП области в ходе оперативных разработок установили и задержали 8 лиц за совершение эпизодных интернет-мошенничеств. В производстве следственного отделения полиции Осакаровского района находятся 12 уголовных дел, возбужденных по статье 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемый, используя информационную систему, оформлял онлайн-кредиты на жителей поселка Осакаровка. Общий материальный ущерб составил около 12 млн тенге. 25-летнего мужчину задержали, он дал признательные показания. В отношении него выбрана мера пресечения в виде «содержание под стражей», - сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

Кроме того, сотрудниками Юго-Восточного отдела полиции УП города Караганды по подозрению в совершении девяти фактов мошенничества задержан 24-летний мужчина. Сумма причиненного ущерба составила более 7 миллионов тенге.

В УП Абайского района обратился 53-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестный, позвонив на сотовый телефон, представился сотрудником банка и под предлогом застраховать счет завладел деньгами в сумме более 10 млн тенге. В настоящее время полицейские устанавливают личность мошенника.

По словам замначальника ДП, многие граждане, осведомленные о действиях интернет-мошенников, сразу прерывали с ними разговор и тем самым избежали последствий.

«Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, не скачивайте и не устанавливайте на телефон неизвестные приложения. Если вам позвонили на сотовый телефон и представились сотрудником, необходимо прервать разговор и обратиться в ближайший отдел полиции или отделение банка», - добавил заместитель начальника ДП Карагандинской области.


Карагандинская область   Борьба с преступностью   МВД РК   Регионы   Мошенничество   Караганда  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие
Кубок единства народа по конному спорту разыграют в Астане
Кубок единства народа по конному спорту разыграют в Астане