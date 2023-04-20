Восемь серийных интернет-мошенников задержали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С начала года в Карагандинской области зарегистрировано более 500 интернет-мошенничеств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день одним из наиболее распространенных видов преступлений являются мошенничества с использованием информационных технологий. Только за 4 месяца в области было зарегистрировано более 500 подобных фактов.

«С начала года по области зарегистрировано 508 фактов интернет-мошенничества. Сотрудники криминальной полиции ДП области в ходе оперативных разработок установили и задержали 8 лиц за совершение эпизодных интернет-мошенничеств. В производстве следственного отделения полиции Осакаровского района находятся 12 уголовных дел, возбужденных по статье 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемый, используя информационную систему, оформлял онлайн-кредиты на жителей поселка Осакаровка. Общий материальный ущерб составил около 12 млн тенге. 25-летнего мужчину задержали, он дал признательные показания. В отношении него выбрана мера пресечения в виде «содержание под стражей», - сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

Кроме того, сотрудниками Юго-Восточного отдела полиции УП города Караганды по подозрению в совершении девяти фактов мошенничества задержан 24-летний мужчина. Сумма причиненного ущерба составила более 7 миллионов тенге.

В УП Абайского района обратился 53-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестный, позвонив на сотовый телефон, представился сотрудником банка и под предлогом застраховать счет завладел деньгами в сумме более 10 млн тенге. В настоящее время полицейские устанавливают личность мошенника.

По словам замначальника ДП, многие граждане, осведомленные о действиях интернет-мошенников, сразу прерывали с ними разговор и тем самым избежали последствий.

«Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, не скачивайте и не устанавливайте на телефон неизвестные приложения. Если вам позвонили на сотовый телефон и представились сотрудником, необходимо прервать разговор и обратиться в ближайший отдел полиции или отделение банка», - добавил заместитель начальника ДП Карагандинской области.