Восемь рыбоводных предприятий откроют в Атырауской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области откроют 8 рыбоводных предприятий. Об этом сообщил глава региона Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из главных отраслей в регионе является рыбное хозяйство. Атырау - один из регионов, который славится не только нефтью, но и рыбой. В прошлом году было выловлено более 14 тыс. тонн рыбы. Выращено около 200 тонн рыбы. Надо не только ловить, но и разводить рыбу. Работа в этом направлении будет продолжена. У нас есть планы до 2025 года», - сказал Серик Шапкенов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, планируется открыть 8 рыбоводных предприятий и 1 рыбоперерабатывающий цех. В результате объемы рыбоводства достигнут объема в 7 тыс. тонн в год.

«Объем глубокой переработки рыбы увеличится в 4 раза. Ведь нам нужно не только ловить и покупать рыбу, но и перерабатывать и экспортировать как продукцию с высокой себестоимостью», - добавил Серик Шапкенов.