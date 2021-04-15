Восемь руководителей подрядных организаций наказаны за плохую дорожную разметку в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом полиции проводится обследование улично-дорожной сети. Приняты меры по повышению уровня организации дорожного движения в столице для снижения травматизма на дорогах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султан.

В рамках обследования организована очистка дорожной разметки с использованием специализированной техники подрядных организаций. По результатам обследования к административной ответственности привлечены 8 руководителей подрядных организаций отвечающих за содержание и очистку дорожного полотна, в том числе дорожной разметки.

Также организованы подготовительные мероприятия к производству работ по нанесению дорожной разметки. В настоящее время ведётся осмотр транспортных средств и техники по нанесению дорожной разметки, на предмет их соответствия требованиям по допуску к безопасной эксплуатации на дорогах.

Ввиду особенностей технологии, влияющей на качество и долгосрочность эксплуатации дорожной разметки, производство работ по нанесению разметки начнутся в течение апреля.