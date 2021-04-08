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    10:07, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Восемь регионов РК – в «красной» зоне по коронавирусу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В «красной» зоне по коронавирусу находятся восемь регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram–канал МВК по нераспространению коронавирусной инфекции в РК.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 апреля 2021 года, в «красной» зоне находятся город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

    В «желтой» зоне: город Шымкент, Кызылординская и Павлодарская области.
    В «зелёной» зоне - все остальные регионы.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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