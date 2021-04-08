Восемь регионов РК – в «красной» зоне по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В «красной» зоне по коронавирусу находятся восемь регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram–канал МВК по нераспространению коронавирусной инфекции в РК.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 апреля 2021 года, в «красной» зоне находятся город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В «желтой» зоне: город Шымкент, Кызылординская и Павлодарская области.

В «зелёной» зоне - все остальные регионы.