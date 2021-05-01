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    10:30, 01 Май 2021 | GMT +6

    Восемь регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Восемь регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по распространению коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 мая 2021 года, в «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы и Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.

    В «желтой» зоне: город Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская области.

    В «зелёной» зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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