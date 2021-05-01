Восемь регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Восемь регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по распространению коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 мая 2021 года, в «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы и Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне: город Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская области.

В «зелёной» зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.