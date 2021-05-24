Восемь разыскиваемых уголовных преступников задержали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе широкомасштабной отработки задержано 8 разыскиваемых уголовных преступников. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отработано свыше полутора тысяч мест сбыта и реализации похищенного имущества. Кроме того, задержано 8 разыскиваемых уголовных преступников за совершение квартирных краж и 67 «обоснованно-подозреваемых» лиц», - сказал Канат Нурмагамбетов.

Ранее сообщалось, что МВД провело широкомасштабную отработку «Квартира».

«В период с 19 по 21 мая в стране была организована широкомасштабная отработка под условным наименованием «Квартира». В проведении операции были задействованы сотрудники криминальной и административной полиции, силами которых за указанный период раскрыто 238 квартирных краж», - сказал Канат Нурмагамбетов.