Восемь проектов стоимостью 11,9 млрд тенге запланировано реализовать в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О проектах, реализуемых в рамках Карты индустриализации в жамбылском регионе, рассказали в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управление ведет работу по нескольким направлениям в сфере предпринимательства, промышленности, торговли и индустриального развития Жамбылской области, - отметил руководитель ведомства Женис Сариев. - Основной задачей является мониторинг проектов, которые планируются к запуску в рамках Карты индустриализации и программы индустриально-инновационного развития, а также разъяснение государственных программ для предпринимателей и необходимость упорядочения внешнего облика действующих торговых объектов».

По словам спикера, в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы во второй пятилетке по Карте поддержки предпринимательства в Жамбылской области реализуется 33 инвестиционных проекта на сумму 55,5 млрд тенге, создается 2 330 новых рабочих мест.

«В 2015 году было реализовано 4 инвестиционных проекта на 7 млрд тенге и создано более 370 новых рабочих мест. На следующий год реализовано 8 проектов на 18,7 млрд тенге, с созданием более 340 новых рабочих мест. В 2017 году в нашей области реализовано 9 инвестпроектов, их стоимость 11,7 млрд тенге, появилось 646 новых рабочих мест. В минувшем году реализовано 6 инвестпроектов, на 10 млрд. тенге и создано более 480 новых рабочих мест. На этот год планировалось реализовать восемь проектов на 11,9 млрд тенге и создать 693 новых рабочих места. На данный момент ситуация такова, что из этих инвестпроектов реализовано три на сумму 4,5 млрд тенге, создано 17 новых рабочих мест, произведено продукции на сумму 7,5 млн тенге. Объем инвестиций в основной капитал за 10 месяцев 2019 года составил 268 млрд тенге, ИФО 102%», - пояснил Женис Сариев.

В числе реализованных проектов строительство производственного корпуса завода по производству одноразовых изделий медицинского назначения ТОО «Super-pharm» стоимостью 3,4 млрд тенге. Годовая мощность проекта 64 млн штук. По проекту планируется создание 108 новых рабочих мест. Товарищество «Кордайский молочный продукт» внедрило новую автоматизированную линию по производству мороженого и ТОО «GREENWILL» осуществило проект «производство салатовых культур и рыбы на основе технологии первой аквопоники».

«До конца планируется реализовать еще пять проектов на общую сумму 7,3 млрд тенге, будет создано более 470 новых рабочих мест. Это производство строительной арматуры ТОО «Таразский арматурный завод» стоимостью 2,1 млрд тенге и годовой мощностью 200 тысяч тонн, появится 297 новых рабочих мест. В Кордайском районе СПК «Кордай Корм» реализует проект «расширение производства комбикормов для скота» стоимостью 67 млн тенге. ТОО «Элнур Адил Групп» должно завершить реализацию проекта организации производства мукомольной продукции стоимостью 1,3 млрд тенге и годовой мощностью 6 тысяч тонн в год. Товарищество «BioVet KZ» строит биокомбинат по производству ветеринарных препаратов, стоимость проекта 2 млрд тенге, проектная мощность 25 млн доз в год. ТОО «Kisc» модернизирует литейный цех, стоимость 1,8 млрд тенге и годовая мощность 24 тысячи тонн, по этому проекту будет создано 150 новых рабочих мест», - рассказал руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области.

Он отметил, что в 2020 году планируется реализация 9 инвестиционных проектов на общую сумму 122,2 млрд тенге, ожидается создание 1 199 новых рабочих мест.