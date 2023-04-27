Восемь проектов реализуют для обеспечения водой в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перед Правительством РК поставлена задача до 2025 года обеспечить 100% населения чистой питьевой водой. Работа в этом направлении ведется Министерством индустрии и инфраструктурного развития. Об этом сообщили на онлайн-брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время всего по республике имеется 76 групповых водопроводов протяженностью 15,5 тысячи км, из них в республиканской собственности находятся 39 групповых водопроводов протяженностью 13,4 тысячи км. Они обеспечивают питьевой водой 655 сельских населенных пунктов с численностью 1,4 млн человек», - сказал заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Максат Аяшев.

По словам спикера, для 100-процентного обеспечения населения качественной питьевой водой планируется реализация 8 проектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов. Благодаря этим проектам предусмотрено обеспечение подачи качественной питьевой воды 41 сельского населенного пункта с численностью 22,3 тысячи человек.

«Общая стоимость проектов составляет 37,8 млрд тенге. Из них в рамках республиканского бюджета на 2023-2025 годы предусмотрено 8,6 млрд тенге на реализацию 3 проектов. Первый – строительство ветки подключения к Косаман-Акбасты Арало- Сарыбулакского группового водопровода и водоснабжение населенного пункта Акбасты Аральского района Кызылординской области. Второй проект - строительство ветки подключения Аральск-Токабай-Абай Арало-Сарыбулакского группового водопровода и водоснабжение населенных пунктов Токабай, Абай Аральского района. И третий - реконструкция Соколовского группового водопровода и строительство разводящих сетей сельских населенных пунктов с подключением», - добавил Максат Аяшев.

Ранее сообщалось, что депутат Сената Парламента РК Ернур Айткенов поднял проблему содержания водопроводов в селах.